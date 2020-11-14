РИАМО - 14 ноя. Часть Большого Каменного моста в центре столицы, на которой идут ремонтные работы, планируют открыть для движения автотранспорта в декабре, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что капремонт на мосту начался в июле, все работы ведут круглосуточно. Такой темп работ позволит сдать объект раньше запланированного срока (ранее планировалось сдать его в четвертом квартале 2021 года).

«Работы на закрытой для ремонта части моста вступили в финальную стадию, в настоящее время идет один из самых сложных этапов - замена несущих балок руслового пролета, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара», - сказал Бирюков.

Он напомнил, что власти столицы приняли решение о замене данной конструкции из-за сквозного повреждения металла коррозией, что уменьшало несущую способность объекта.

Заммэра добавил, что в рамках ремонтных работ запланировано поменять пять таких конструкций. Монтаж балок на объекте ведется на площади свыше 400 квадратных метров, то есть работают на полностью демонтированном участке в центре моста. После замены балок данное место будет закрыто плитой, потом рабочие проведут армирование, бетонирование, укладку гидроизоляции и асфальта.

По его словам, в это же время специалисты проводят монтаж отреставрированных гранитных плит, заканчивают обустройство проезжей части конструкции.

«Обновленная часть Большого Каменного моста станет вновь доступна для движения автотранспорта в декабре. После этого начнется ремонт второй половины сооружения», - отметил Бирюков.

Движение пешеходов по тротуару на отремонтированной части моста откроют в феврале 2021 года, когда завершат монтаж гранитной облицовки и закончат работы по реставрации чугунного ограждения.

В рамках ремонтных работ мост фактически пересоберут заново, но при этом он продолжает функционировать, закрывать его полностью не будут.

По словам заммэра, такой формат работ проводят по уникальным технологиям. Аналогичным образом в столице уже отремонтировали Большой Москворецкий мост.

Большой Каменный мост в центре города не ремонтировался с года постройки (1938 год). Проведение капремонта на объекте позволит повысить несущую способность, а это увеличит срок службы и межремонтный период.