РИАМО - 14 ноя. Укрепить иммунитет в период холодов поможет включение в рацион белка, закаливание, а также избавление от вредных привычек, сообщила РИАМО врач-терапевт, врач-профпатолог «СМ-Клиника» Екатерина Романова.

Несмотря на потепление, которое ожидается на грядущих выходных, в Московском регионе на новой неделе снова похолодает. Воздух днем будет прогреваться максимум до плюс 1 градуса. Ранее синоптики сообщали, что снежный покров в Подмосковье и столице может образоваться в конце ноября.

«Закаливание — самый простой и доступный способ укрепления иммунитета. Суть закаливания - в «тренировке» слизистых оболочек реагировать на резкую смену температуры. Однако, практикуя этот метод, необходимо помнить о постепенном поэтапном понижении температуры водных процедур. В противном случае эти полезные мероприятия могут привести к прямо противоположному результату», - сказала Екатерина Романова.

Врач уточнила, что также важным элементом формирования иммунитета является питание. Терапевт отметила, что 70% человеческого иммунитета формируется в кишечнике, поэтому очень важную роль играет рациональное отношение к питанию. В первую очередь в нем должны присутствовать белки животного и растительного происхождения. Животные белки содержатся в мясе, рыбе, яйцах и молоке; растительные – в горохе, фасоли, гречневой и овсяной крупах.

Положительно влияют на деятельность иммунной системы говяжья печень и морепродукты – креветки, мидии, кальмары, лосось, тунец, которые богаты жирными кислотами типа омега-3.

«Ненасыщенные жирные кислоты обладают многими положительными свойствами не только для иммунитета, но и сердечно-сосудистой системы, головного мозга, также они активизируют лейкоциты, задача которых — бороться с болезнетворными микроорганизмами и веществами-аллергенами. Не стоит забывать и о молочных продуктах, которые увеличивают количество молочнокислых бактерий в кишечнике», - рассказала врач.

По ее словам, необходимо следить и за своим психологическим здоровьем, не допуская влияния стрессовых факторов на свою жизнь, так как на фоне стресса почти все системы организма становятся уязвимыми, защитные способности организма снижаются, вследствие чего снижается и сопротивляемость инфекциям.

Курение и употребление алкоголя также могут негативно влиять на иммунную активность организма.

Иногда для укрепления иммунитета приходится прибегать к помощи лекарственных средств. Для иммунной системы наиболее важны: минералы - селен, цинк, кальций, железо, йод, марганец; витамины - А, В5, В6, С, D, F, PP.

«Нельзя не напомнить о важности вакцинопрофилактики, которая формирует искусственно приобретенный иммунитет. При вакцинации в организме человека формируется иммунный ответ на конкретного инфекционного агента. Включается защитная реакция - вырабатываются антитела, которые сохраняются в организме на протяжении определенного периода», - заключила Екатерина Романова.