РИАМО - 14 ноя. В Москве и Подмосковье в субботу не ожидается существенных осадков, температура поднимется до плюс 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается», - говорится в сообщении.

Температура воздуха в Москве будет колебаться от плюс 1 градуса до плюс 3 градусов, а в Подмосковье - от минус 1 градуса до плюс 4 градусов. При этом ожидается слабый ветер.

Атмосферное давление в середине дня составит 760 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 85%.