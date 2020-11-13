РИАМО - 13 ноя. Из-за распространения коронавируса в Подмосковье арендаторы государственной и муниципальной земли получили возможность продлить договоры аренды по упрощенной схеме, этим правом воспользовались 653 арендатора, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Согласно закону, арендаторы земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, могут по заявлению в адрес арендодателя продлить договор аренды, если он заключен до введения режима повышенной готовности (12 марта 2020 года) и срок действия основного договора еще не истек, а также соблюдены условия, указанные в законе.

«Продлить договор аренды можно на срок не более срока действующего договора, а в случае, если аренда оформлена на срок более 3 лет, то договор продлят на три года. Возможностью продлить договоры аренды с начала июня воспользовались 653 арендатора, и заявки продолжают поступать», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Так, больше всего дополнительных соглашений с арендаторами подписали в Талдомском городском округе, где продлены 65 договоров аренды, в городском округе Воскресенский подписаны 56 соглашений, а в Одинцове – 53 соглашения. В Солнечногорске подписаны 33 соглашения о продлении аренды, в Луховицах – 31 соглашение, в Балашихе, Ступине и Шаховской – по 29 соглашений, а в Дзержинском – 26.

Обратиться к арендодателю через портал РПГУ можно с помощью услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов», выбрав подуслугу «Внесение изменений в действующий договор аренды».