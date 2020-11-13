РИАМО - 13 ноя. На 130-м заседании Мособлдумы приняли за основу проект бюджета региона, в котором предусмотрено 22,6 миллиона рублей на разработку проектной документации на реабилитацию реки Скалбы в городском округе Ивантеевка и в Пушкинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В адрес комитета Мособлдумы по экологии природопользованию с инициативой провести работы по очистке Скалбы и ее берегов обратился глава городского округа Ивантеевка Максим Красноцветов, а также депутаты совета депутатов Ивантеевки, Пушкина и инициативные жители.

«Поэтому в июне 2020 года мы организовали масштабное мероприятие – заседание круглого стола, на котором обсудили необходимость проведения реабилитации реки. Мы привлекли к участию все заинтересованные стороны: региональное Минэкологии и Минэкономики и финансов, представителей МОБВУ, представителей администраций городского округа Ивантеевка и Пушкинского городского округа, членов совета депутатов Ивантеевки и Пушкина, представителей организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории городских округов Пушкинский и Ивантеевка, а также жителей муниципалитетов», - сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии природопользованию Алла Полякова.

В итоге вопрос был учтен в проекте бюджета региона на 2021 год в рамках госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья».

Часть работ по спасению Скалбы была проведена давно, и до сих пор река находится на особом контроле.

«Силами экоактивистов при поддержке администраций Ивантеевки и Пушкинского округа в 2019 году было проведено две акции, на первую пришло более 70 человек, на вторую – еще больше. Вместе с активными гражданами проводилась чистка реки от зарослей, удалось освободить около 1 километра русла реки», - отметила Полякова.

Она добавила, что этим летом волонтеры и экоактивисты провели очередной, третий этап мероприятий по расчистке: была расчищена акватория и береговая зона реки на участке длиной около 600 метров.

После разработки проектной документации будет проведена и сама расчистка Скалбы: устранены источники загрязнения реки, в частности, прекратятся несанкционированные сбросы сточных вод.

«Важно сохранить Скалбу, сделать реку такой, чтобы жителям было приятно находиться на ее берегах. Знаю, что заканчивается благоустройство берега реки Учи: на специальном деревянном настиле установили навесы и шезлонги. Хотелось бы, чтобы и на берегу Скалбы появились такие зоны отдыха для жителей и гостей города», - резюмировала Полякова.