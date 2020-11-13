РИАМО - 13 ноя. С 1 ноября по 31 марта в Подмосковье приостановили предоставление услуг по благоустройству на кладбищах мест захоронений, связанных с установкой и заменой надмогильных сооружений (надгробий) и ограждений мест захоронений, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Ограничения связаны с тем, что в холодное время года, когда земля промерзает, качественно и надежно установить надгробие, ограждение не представляется возможным вследствие нарушения технологических процессов их монтажа/демонтажа.

«В соответствии с региональным законодательством <…> выдача разрешения на установку/замену и надмогильных сооружений (надгробий) и ограждений мест захоронений осуществляется на безвозмездной основе уполномоченным органом местного самоуправления, в ведении которого находится кладбище», - говорится в сообщении.

Чтобы получить разрешение, человеку, на чье имя зарегистрировано место захоронения, или его представителям необходимо подать заявление об установке или замене ограждения места захоронения.