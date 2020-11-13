РИАМО - 13 ноя. Второй год подряд Московская область присоединяется ко Всемирному Дню рециклинга - вторичной переработки отходов, основной целью которого является увеличить число жителей, вовлеченных в раздельный сбор твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

В честь этого экологического Дня, в воскресение, 15 ноября, 24 площадки «Мегабак» в 20 городских округах будут работать с 9:00 до 21: 00.

«На сегодняшний день уже около 70% населения Московской области разделяют отходы в своих домах, благодаря этому к концу текущего года более 2 миллионов вторичного сырья будет переработано, а не отправлено на полигоны. При этом часть вторсырья, а именно почти 5 тысяч кубометров, собрано жителями именно на площадках «Мегабак», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Адреса действующих площадок размещены на сайте мегабак.рф. Ежедневно, кроме понедельника, жители бесплатно могут привезти крупногабаритные отходы, старую бытовую технику, мебель, текстиль, стекло, алюминий и батарейки.

В текущем году объем собранного вторсырья в 2 раза больше, чем в предыдущем году. Таким образом, за период реформы по обращению с отходами в регионе более 3 миллионов отходов уже не были захоронены на территории Подмосковья. Сегодня этот показатель составляет 20% от общего объема отходов, а ближайших планах достичь 50% вторичной переработки от всего объема твердых коммунальных отходов в области».

Площадки «Мегабак» для сдачи кгм являются частью инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Она базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта «Экология».