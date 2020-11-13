РИАМО - 13 ноя. Эстрадный исполнитель Олег Газманов опроверг информацию о том, что его счета заблокированы и у него есть проблемы с финансами, сообщает Газета.ru.

В Instagram-аккаунте певец назвал фейковыми сведения о том, что налоговая служба заблокировала счета его компании из-за долга.

«Сейчас тяжелая ситуация в стране, пандемия. Вместо того, чтобы заниматься своим делом, вы делаете фейки. Вы всерьез считаете, что у меня 20 тысяч нет?» — написал Газманов.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что артист не смог заплатить 29 тысяч рублей за ремонт в офисе. ​