РИАМО - 13 ноя. В конкурсе «Торговля России» приняли участие 870 сильнейших представителей бизнеса из всех регионов РФ, Московская область признана лучшей в семи номинациях, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Торговые предприятия соревновались в 11 номинациях.

«Проведение подобных конкурсов – это один из лучших инструментов по повышению качества обслуживания. Участники от Московской области взяли все номинации благодаря передовым идеям и решениям по осуществлению торговли», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В номинации «Лучший розничный рынок» победили: «Экобазар» (Мытищи), «Фермерский рынок» (Мытищи), «О!Подворье» (Одинцово), а в номинации «Лучший оптовый продовольственный рынок» - оптово-продовольственный центр (АО «Мытищинская ярмарка», Мытищи).

Лучшим нестационарным торговым объектом признали: киоск «Горячая выпечка&Овощи-фрукты» (Одинцово) и павильон «ЦветыПодарки» (Одинцово). Лучшей ярмаркой признана «Широкая масленица в Захарове» (Одинцово), а лучшим фестивалем - «Рыбный фестиваль» (Одинцово). В номинации «Лучшая фирменная сеть местного производителя» победили: «Клинский хлебокомбинат» и «Клинский – колбасы и деликатесы». Лучшими магазинами названы: «Подмосковный фермер» (Одинцово) и супермаркет «Абрикос» (село Ромашково, Одинцовский городской округ).

«Не только члены оргкомитета отметили достойный уровень участников, но и жители региона не раз выражали свои благодарности в адрес тех или иных предпринимателей Подмосковья. Смело можно говорить о том, что регион уже занимает лидирующие позиции, однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Наши победители автоматически становятся ориентиром для действующих и будущих предпринимателей», - отметил Разин.