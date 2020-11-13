РИАМО – 13 ноя. В Москве с 16 ноября закроются федеральные музеи и музеи-заповедники, приостановка работы обозначена до 15 января, соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова, он опубликован на официальном сайте ведомства.

«Приостановить с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно функционирование организаций для посетителей в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), а также проведение досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий на территориях организаций», - отмечается в документе.

Также на этот же срок приказом ограничивается максимальное число зрителей в культурных учреждениях до 25%.

Все эти меры призваны сдержать рост распространения коронавируса. Приказ вступает в силу 16 ноября.​

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13 НОЯБРЯ

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