РИАМО – 13 ноя. В Москве с 16 ноября закроются федеральные музеи и музеи-заповедники, приостановка работы обозначена до 15 января, соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова, он опубликован на официальном сайте ведомства.
Также на этот же срок приказом ограничивается максимальное число зрителей в культурных учреждениях до 25%.
Все эти меры призваны сдержать рост распространения коронавируса. Приказ вступает в силу 16 ноября.
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13 НОЯБРЯ
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