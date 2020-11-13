РИАМО - 13 ноя. В пилотных библиотеках проекта «Библиотека – современное общественное пространство» стартовал новый проект – «Библиопродленка», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Помимо того, что в библиотеке для школьников подготовлено пространство, где легко сосредоточиться и сделать домашнюю работу, общение со сверстниками и отдых после уроков здесь проходит в форме познавательных игр и развивающих занятий. За детьми будут присматривать опытные педагоги.

«Программа «Библиопродленки» рассчитана на 1 час активного творческого отдыха после уроков. Школьники успеют посоревноваться в играх и решении нетривиальных задач, смастерить что-нибудь своими руками или прояснить вопросы, связанные с домашним заданием», - говорится в сообщении.

Мероприятия «Библиопродленки» разработаны так, чтобы переключить внимание детей и дать им возможность отдохнуть от строгости школьных занятий. Познавательные и развивающие элементы программы ненавязчивы и проходят в игровой форме, чтобы вернуть детям ощущение радости и удовольствия от приобщения к знаниям.

«Библиопродленка» – это атмосфера и заряд хорошего настроения, с которыми домашнее задание или работа над ошибками уже не будут казаться такими мучительными.

Главное в проекте – это общение. Для него в библиотеке всегда предложат новую тему, ведь кругом – книги. Здесь дети узнают о мире литературы больше, чем в школе, и смогут, наконец, поговорить со сверстниками о сюжетах и героях, которые их по-настоящему интересуют.

Малоизвестные сказки, комиксы, рассказы по вселенной «Minecraft» или книги, по которым сняты любимые мультфильмы и блокбастеры – на «Библиопродленке» читают и обсуждают произведения не только из школьной хрестоматии.

Библиотекари и специалисты по работе с детьми помогут детям не только отдохнуть после школы и подружиться с книгами, но и узнать что-то новое о своем городе или крае, и самой библиотеке.

В Губернской библиотеке в Королеве школьников на «Библиопродленку» ждут со вторника по пятницу, в 14:00.