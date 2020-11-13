РИАМО - 13 ноя. Подмосковным компаниям следует отказаться от проведения корпоративов из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Конечно, все, что касается посещений корпоративов - все это риск потенциальный. Мы, естественно, будем об этом и дальше говорить. И просить, чтобы каждая компания <...> не устраивала какие-то шумные вечеринки и так далее», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в настоящее время ситуация с распространением Covid-19 остается напряженной. На этой неделе зафиксировано большое число госпитализаций. Введение новых ограничений в регионе будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.

«Поживем - увидим. Мы будем действовать очень аккуратно.<...> Более конкретные вещи - к ним вернемся позже, у нас есть время», - сказал Воробьев.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 95 059 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 773 человека. Выздоровел и выписался 70 401 человек.

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Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

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