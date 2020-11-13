РИАМО - 13 ноя. Около 23% больничных коек для коронавирусных пациентов свободны в Московской области, сообщил в пятницу губернатор региона Андрей Воробьев.
«На утро было 22-23% (свободных коек - ред.). Но выписка идет весь день. <...> Мы откроем еще два крупных центра. В «Крокусе», считайте, на 1,5 тысячи и в Раменском почти на 2 (тысячи мест - ред.)», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что новые больничные места позволят продолжить оказывать плановую помощь пациентам, которые не болеют коронавирусом.
В Подмосковье выявили за сутки 760 случаев коронавируса. За все время эпидемии зарегистрировано 95 059 случаев инфицирования, выздоровел и выписался 70 401 человек, скончались 1 773 пациента.
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13 НОЯБРЯ
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