РИАМО - 13 ноя. Около 23% больничных коек для коронавирусных пациентов свободны в Московской области, сообщил в пятницу губернатор региона Андрей Воробьев.

«На утро было 22-23% (свободных коек - ред.). Но выписка идет весь день. <...> Мы откроем еще два крупных центра. В «Крокусе», считайте, на 1,5 тысячи и в Раменском почти на 2 (тысячи мест - ред.)», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что новые больничные места позволят продолжить оказывать плановую помощь пациентам, которые не болеют коронавирусом.

В Подмосковье выявили за сутки 760 случаев коронавируса. За все время эпидемии зарегистрировано 95 059 случаев инфицирования, выздоровел и выписался 70 401 человек, скончались 1 773 пациента.

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Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

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- Почти 2 тыс детей с коронавирусом госпитализировали в Москве с начала пандемии. Клинические особенности коронавируса у детей: ОРВИ, желудочно‑кишечная форма, пневмония без дыхательной недостаточности.

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- Песков заявил о добровольном характере вакцинации россиян от Covid‑19. Точные сроки ее начала пока не определены.

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