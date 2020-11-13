РИАМО - 13 ноя. Министерство обороны России запустило VI Всероссийскую информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия – Родину защищать», говорится в сообщении пресс-службы Военного комиссариата Московской области.

Акция продлится до 15 февраля 2021 года.

«Целью данной акции является информирование юношей и девушек о преимуществах и перспективах военного образования», - говорится в сообщении.

Им также расскажут о порядке поступления в высшие военно-учебные заведения министерства обороны РФ и прохождении военной службы по контракту в вооруженных силах РФ.​

Как уточняется на сайте Минобороны РФ, в рамках акции будут организованы занятия и тематические встречи представителей военно-учебных заведений ВМФ, в том числе в онлайн-формате на открытой платформе видеоконференцсвязи, с учащимися образовательных организаций среднего общего и профессионального образования, а также с участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В военных образовательных учреждениях высшего образования ВМФ состоятся дни открытых дверей в онлайн-формате с демонстрацией агитационных роликов о порядке поступления в военно-учебные заведения, проведении общевойсковой подготовки, приведении к Военной присяге, жизни, быте и прохождении военной службы курсантами военно-учебных заведений с участием выпускников военно-учебных заведений из числа Героев России, участников боевых действий, известных государственных и политических деятелей, представителей предприятий промышленности.