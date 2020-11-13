РИАМО - 13 ноя. В подмосковных стационарах не испытывают недостатка в лекарственных препаратах, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все, что касается стационаров, там лекарства есть. Мы их пополняем постоянно, закупаем. <...> Самый дефицитный препарат это «Актемра». Мы буквально каждый пакет считаем. На следующей неделе получаем приличное количество», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что жителям Подмосковья продолжают напоминать о вреде самостоятельного приема антибиотиков.

«Без (назначения - ред.) врача пить антибиотики - это значит вредить себе», - отметил Воробьев.