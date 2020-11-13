РИАМО - 13 ноя. В Подмосковье может появиться онлайн-платформа для самозанятых с ограничениями по здоровью, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» студентка МГУ Диана Цыганкова предложила создать акселератор для самозанятой молодежи с ограниченными возможностями. Эту идею поддержал Андрей Воробьев.

«Мы на следующей неделе обязательно встретимся для того, чтобы посмотреть, как внедрить эту платформу и вовлечь в самозанятые тех, кто предпочитает или вынужден находиться по здоровью дома», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что за последние два года в Подмосковье зарегистрировались порядка 160 тысяч самозанятых. Новая платформа должна помочь в поиске работы и реализации бизнес-плана.

В регионе запустят пилотный проект. Программа поможет адаптировать условия для предпринимательской и проектной деятельности молодежи с ОВЗ, будет способствовать формированию института самозанятости в России. Пилотный проект реализуют в три этапа.

Московская область стала одним из регионов, где с 1 января 2019 года ввели специальный налоговый режим для самозанятых «Налог на профессиональный доход».