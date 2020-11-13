РИАМО - 13 ноя. Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции центра Чумакова планируется закончить в середине декабря, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

«Сейчас проводятся клинические исследования (вакцины от коронавируса – ред.). Мы ожидаем, что в середине декабря мы должны завершить и подготовить документы, чтобы оценить качество формируемого иммунитета», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что на данный момент ситуация с коронавирусом в России напряженная.

По России за сутки зарегистрировали 21 983 случая заражения коронавирусом, при этом 25% новых пациентов не имеют клинических проявлений болезни. Зафиксировано 411 летальных случаев, выздоровели 18 735 человек.

Всего с начала пандемии в РФ зафиксировали 1 880 551 случай заражения Covid-19. Умерли 32 443 человека, выздоровели 1 406 903 пациента.​

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Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

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- В Подмосковье начали выпускать больше антибиотиков для лечения Covid‑19. В списке рекомендованных Минздравом РФ лекарственных средств для лечения Covid‑19 находятся 59 препаратов.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Почти 2 тыс детей с коронавирусом госпитализировали в Москве с начала пандемии. Клинические особенности коронавируса у детей: ОРВИ, желудочно‑кишечная форма, пневмония без дыхательной недостаточности.

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- За сутки в России зарегистрировали 21 983 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 760 больных. В Москве - 5 974.

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- В Москве за минувшие сутки умерло 70 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7643 человека.