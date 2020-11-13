РИАМО - 13 ноя. В Московской области можно заметить осенью и зимой узоры на окнах и серебристые кристаллики на деревьях, это иней и изморозь, если иней присутствует абсолютно на всех поверхностях, изморозь – более редкое явление, потому что кристаллизуется лишь на тонких предметах, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«Их (изморози и инея - ред.) образование происходит одинаково: молекулы водяного пара при минусовых температурах превращаются в тончайший слой снега или льда, минуя жидкую стадию. Помогает им в этом деле несильный ветерок, который подносит к земной поверхности новые насыщенные паром порции воздуха», — отмечается в материале.

Разница между изморозью и инеем в том, что иней – это очень тонкий, но неровный слой кристаллического льда, появляющийся на земле и предметах. Если температура воздуха лишь немного опустилась ниже нуля, он приобретает форму шестиугольных снежинок, при средних температурных показателях – пластинок, при температуре ниже 15 градусов мороза его кристаллы становятся похожими на тупоконечные иглы. Образуется он на всех поверхностях, которые холоднее воздуха - на траве, земле, крышах автомобилей и зданий, даже на снегу и льду.

А вот изморозь образуется лишь на тонких ветвях, при этом кроме отрицательной температуры и слабого ветра для процесса ее образования обязательно наличие высокой влажности.

Внешне белый иней больше напоминает неровный ледяной покров, изморозь – снежный. Существует даже несколько народных примет, связанных с этими природными явлениями.