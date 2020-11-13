РИАМО - 13 ноя. Школьники из Московского региона прислали 54 рисунка на Всероссийский детский конкурс «Нарисуй «Елку Победы», всего организаторы получили уже более 400 работ со всей страны, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 ноября», - говорится в сообщении.

Творческое состязание запустили 15 октября «Почта России», Музей Победы, и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!».

Школьники от 7 до 17 лет создали свои работы о подготовке к встрече победного 1945 года. Дети нарисовали, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Многие участники дополнили рисунки короткими рассказами.

«Уже третий год подряд дети со всей страны присылают нам свои трогательные, искренние рисунки. <...> Мы каждый раз удивляемся, насколько точно и эмоционально наши дети передают настроение того победного Нового года», - сказал директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Рисунки можно выполнить в любой технике. Их будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей.

Имена лауреатов конкурса объявят 7 декабря. О дате церемонии награждения сообщат дополнительно.