РИАМО - 13 ноя. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Махача Нурудинова, обвиняемого в пособничестве в покушении на убийство по найму, сообщила РИАМО в пятницу старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, ночью 29 мая 2013 года киллер при содействии пособника во дворе дома на Воронцовской улице в Москве выстрелил в грудь предпринимателю. Однако он начал бороться со стрелявшим. Затем получил ранение в голову и потерял сознание. Преступник, решив, что убил свою жертву, с места происшествия скрылся. Тогда установить лиц, причастных к совершению указанного преступления, не удалось.

«Благодаря совместной работе следователей ГСУ СК России по городу Москве и сотрудников ФСБ России, в 2017 году был задержан непосредственный исполнитель данного преступления – на момент его совершения действующий сотрудник УВО при МВД России по Республике Дагестан Магомедов Казбек Гусейнович, осужденный в 2019 году к лишению свободы», - отметила Иванова.

В дальнейшем в ходе работы по делу были установлен пособник Махач, а также один из организаторов указанного преступления, которые были задержанны с августа по ноябрь 2019 года в различных регионах России.

Нурудинов, являвшийся бывшим сотрудником уголовного розыска, страховавший киллера и обеспечивающий безопасность его отхода с места преступления, под весом собранных доказательств полностью признал свою вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.