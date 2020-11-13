РИАМО - 13 ноя. Столичный Роспотребнадзор приостановил деятельность кальянной сети «Москальян», работающей несмотря на запрет в период распространения коронавируса, сообщила заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора в СЗАО Юлия Бизенкова.

«Поступило обращение от гражданина о курении кальянов в предприятии общественного питания «Москальян», расположенного по адресу: улица Народного Ополчения, дом 47, корпус 1, строение 1», - сказала Бизенкова.

Факт установили сотрудники отдла во время рейда. Курение кальяна нарушает действующее федеральное законодательство.

На месте также выявили многочисленные нарушения санитарных требований при функционировании кафе. К примеру, отсутствовали маркировочные ярлыки, не соблюдался режим дезинфекции, производственные помещения находились в неудовлетворительном состоянии.

«По факту всех выявленных нарушений составлен протокол о временном запрете деятельности»,- сказала Бизенкова.