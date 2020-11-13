РИАМО - 13 ноя. Столичный Роспотребнадзор приостановил деятельность кальянной сети «Москальян», работающей несмотря на запрет в период распространения коронавируса, сообщила заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора в СЗАО Юлия Бизенкова.
Факт установили сотрудники отдла во время рейда. Курение кальяна нарушает действующее федеральное законодательство.
На месте также выявили многочисленные нарушения санитарных требований при функционировании кафе. К примеру, отсутствовали маркировочные ярлыки, не соблюдался режим дезинфекции, производственные помещения находились в неудовлетворительном состоянии.
«По факту всех выявленных нарушений составлен протокол о временном запрете деятельности»,- сказала Бизенкова.
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