РИАМО - 13 ноя. За год пассажиры «Аэроэкспресса» стали почти вдвое чаще приобретать билеты у мобильных кассиров в аэропортах, сейчас так поступает каждый пятый, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Доля покупок билетов у мобильных кассиров среди всех каналов продаж увеличилась с 12 до 21% с октября 2019 по октябрь 2020 года.

«Причина двукратного роста популярности – удобство сервиса. Услуга покупки билетов у мобильных кассиров значительно экономит время по прилете и позволяет купить билет во время ожидания выдачи багажа», - говорится в сообщении.

Пассажир не тратит время на покупку билета в кассе или билетопечатающем автомате. Он сможет уехать из аэропорта на ближайшем рейсе.

У сотрудников компании можно приобрести билеты на поезд «Аэроэкспресс» в стандартный и бизнес-класс, а в Шереметьеве также билет на экспресс-автобус до станции метро «Ховрино».