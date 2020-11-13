РИАМО - 13 ноя. Вирусолог Александр Чепрунов, который переболел коронавирусной инфекцией, рассказал, что самый заразный период – начало болезни, сообщает Nation News.

Поэтому врач призывает всех носить маски, чтобы предотвратить распространение Covid-19.

«У большинства людей период «заразности» порядка двух недель. Однако бывают частные случаи, когда человек остается распространителем по два месяца, но в таком случае его просто не выпускают из больницы», — сказал специалист.

Он объяснил, что при выписке врачи проверяют пациента на наличие коронавируса. Чаще всего, у переболевших появляются антитела, только некоторые могут оставаться носителями коронавируса.

Эксперт призвал носить маски тех, кто выздоровел после Covid-19. Ведь человек может и не знать о том, что является носителем.

«Человек, который сам перенес коронавирус, не должен считать, что ему море по колено. Все равно нужно носить маски в общественных местах. Там, где есть столпотворение. Маски эффективны, когда их носят все», — добавил Чепрунов.

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13 НОЯБРЯ

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