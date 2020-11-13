РИАМО - 13 ноя. Ни одного заразившегося коронавирусом не выявили за сутки в 9 городских округах Московской области, всего за это время в регионе выявили 760 новых случаев заболевания, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

Ни одного заразившегося не нашли в Кашире, Бронницах, Власихе, Зарайске, Звездном городке, Молодежном, Пущине, Черноголовке, Электрогорске.

По одному зараженному выявили в Долгопрудном, Павловском Посаде. Двух человек обнаружили в Ивантеевке, Красноармейске и Можайске. Трех — в Волоколамске, Лотошине, Дубне, Пушкине, Рошале, Шаховской. Четырех — в Богородском, Лыткарине, Дзержинском, Чехове.

Пять — в Жуковском, Егорьевске, Люберцах, Озерах, Протвине, Реутове, Химках. Шесть человек обнарушили в Клину, Ступине, Талдоме, Фрязине, Серебряных Прудах.

Еще семь человек обнаружили в Лосино-Петровском, Дмитрове, Луховицах, Ленинском. Восемь — в Балашихе, еще девять — в Краснознаменске.

11 человек выявили в Рузе, 12 — в Воскресенске, 13 — в Наро-Фоминске. По 19 - в Домодедове и Мытищах. Еще 20 — в Котельниках, Коломне, Лобне. 21 — в Солнечногорске, Шатуре. 22 - в Электростали. В Одинцове и Серпухове выявили 25 зараженных, в Орехово-Зуеве — 28, в Щелкове — 30, в Истре — 31, в Раменском — 37.

По 43 человека выявили в Сергиевом Посаде и Подольске. Еще 68 — в Красногорске. Больше всего зараженных выявили в Королеве - 80 человек.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 95 059 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 773 человека. Выздоровел и выписался 70 401 человек.

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Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

- Эксперты в Москве объяснили родителям необходимость дистанционного обучения в пандемию. Главный педиатр города Исмаил Османов подчеркнул, что в числе заболевших детей преобладают старшеклассники и преобладают с наиболее тяжелым течением заболевания.

- В Подмосковье начали выпускать больше антибиотиков для лечения Covid‑19. В списке рекомендованных Минздравом РФ лекарственных средств для лечения Covid‑19 находятся 59 препаратов.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Почти 2 тыс детей с коронавирусом госпитализировали в Москве с начала пандемии. Клинические особенности коронавируса у детей: ОРВИ, желудочно‑кишечная форма, пневмония без дыхательной недостаточности.

- В Госдуме рассмотрят рекордное число поправок для выплат врачам. Эти поправки позволят улучшить материальное положение граждан.

- Песков заявил о добровольном характере вакцинации россиян от Covid‑19. Точные сроки ее начала пока не определены.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 983 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 760 больных. В Москве - 5 974.

- Онлайн‑обучение помогло сдержать рост заболеваемости Covid‑19 среди школьников в Москве. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить заболевание 5 тысяч школьников.

- В Москве за минувшие сутки умерло 70 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7643 человека.