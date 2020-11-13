РИАМО - 13 ноя. В Подмосковье собрали заявки инвесторов на приобретение шестилетнего выпуска облигаций с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга под государственным регистрационным номером RU35015MOO0, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

Планируемый к размещению объем выпуска – 30 миллиардов рублей, номинал облигации – 1 тысяча рублей. Купонный период – 91 день. Размер ставки одного купона – 5,95% годовых, ставка остальных купонов приравнена к ставке одного купона.

«По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 13-го и 24-го купонных периодов, еще 40% от номинала в дату окончания 17-го купона», - говорится в сообщении.

Техническое размещение пройдет 17 ноября 2020 года. Размещение облигаций будет осуществляться по открытой подписке. Организаторами выступят «ВТБ Капитал», «Газпромбанк», Сбербанк КИБ, «Совкомбанк». Генеральный агент - «Газпромбанк». Организатор торговли - ПАО «Московская Биржа».

В июле текущего года Московская область уже разместила пятилетние облигации с амортизацией серии 34014 в объеме 14 миллиардов рублей, ставка - 5,75% годовых. В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций региона общим объемом 96,75 миллиарда рублей. Средства от размещения государственных облигаций Подмосковье использует как дополнительный источник финансирования социальных расходов и ключевых программ развития инфраструктуры.

Рейтинг Московской области как эмитента: АА+(RU)/Стабильный от АКРА, Ba1/Стабильный от Moody’s, BBB-/Стабильный от Fitch Ratings.