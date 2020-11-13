РИАМО - 13 ноя. За 10 месяцев текущего года в Московской области зарегистрировано 62,5 тысячи преступлений, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«В связи с ростом мошеннических операций ГУРБ Московской области ведет активную профилактическую работу с гражданами. Сотрудники ведомства мониторят появление новых мошеннических схем на территории РФ и информируют об их существовании жителей Подмосковья. Задача предупредить жителей региона о возможной опасности», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Число убийств сократилось на 14,4%, грабежей - на 4,1%, квартирных краж – на 29,7%, угонов - на 25,1%. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 5,6%. Продолжает падать и количество преступлений в общественных местах – 7,6%.

За указанный период отмечается увеличение количества мошеннических операций - на 34,2%, количество преступлений совершенных несовершеннолетними – на 2,4%, незаконный оборот наркотиков - на 4,3%.