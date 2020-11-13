РИАМО – 13 ноя. Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о введении в действие «Плана обороны России на 2021-2025 годы», который вступит в силу 1 января 2021 года, сообщает kp.ru.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ввести с 1 января 2021 года в действие план обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы», - уточняется в указе.

Подписанный документ представляет собой комплекс взаимоувязанных документов военного планирования, содержание его засекречено.

Предыдущий подобный документ был рассчитан на четыре года – с 2016 по 2020 годы. Первый в истории план обороны России утвердили семь лет назад.​