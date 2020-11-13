РИАМО - 13 ноя. В Москве в Детском музыкальном театре имени Натальи Сац завершился Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, учащаяся II курса красногорского филиала (хореографического училища) Губернского колледжа искусств Мелания-Ника Кобякова сумела выйти в финал, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.
Девушка завоевали звание дипломанта Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов.
«Поздравляем Нику, ее преподавателя Дину Валиеву и репетитора заслуженную артистку России Наталию Огневую!» - говорится в сообщении.
Художественным руководителем конкурса является народный артист СССР Юрий Григорович.
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