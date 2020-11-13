РИАМО - 13 ноя. Возгорание металлических бытовок произошло в пятницу вечером на улице Промышленной в Москве, пожар уже ликвидирован, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

По прибытии спасателей происходило возгорание на втором ярусе стоящих в ряд 2-ярусных бытовок.

«Площадь возгорания составляет около 60 квадратных метров. На месте был организован штаб пожаротушения, снята угроза перехода огня на соседние строения», - говорится в сообщении.

Люди покинули бытовки до прибытия пожарных. В 20:20 – пожар был локализован, в 20:33 – ликвидирован.

Сведений о пострадавших не поступало.