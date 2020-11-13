РИАМО - 13 ноя. В столице из окружного управления социальной защиты населения поступило сообщение о семейном неблагополучии и угрозе жизни двум малолетним детям, по факту применения физической силы к малолетним завели уголовное дело, сообщила представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Дети проживали на территории района Хамовники. Сообщение о неблагополучной семье поступило следователям в пятницу.

«В ближайшее время мать малолетних будет доставлена в следственное подразделение столичного управления для проведения необходимых следственных действий», — отмечается в материале.

Вопрос о месте пребывания детей решен. Расследование дела продолжается.