РИАМО - 13 ноя. Депутаты ЛДПР предложили внести изменения в ПДД и отменить штрафы за выезд на выделенную полосу ночью и при необходимости объезда, сообщает Федеральное агентство новостей.

По выделенкам сейчас могут ездить только общественный транспорт, такси и велосипедисты. Остальные водители будут оштрафованы за проезд по этой полосе.

«Выезжать можно, но редко и сложно. С одной стороны, есть знаки, позволяющие упростить использование выделенной полосы. С другой — организаторы дорожного движения этими знаками пользуются крайне неохотно. Знакомо? Конечно», — написал один из авторов инициативы, депутат Ярослав Нилов.

Он добавил, что ночью выделенками почти не пользуются.

Поправки хотят внести в статью 12.17 КоАП РФ.​