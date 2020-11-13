РИАМО - 13 ноя. Школа в городском округе Истра удостоилась золотого диплома конкурса, который Союз архитекторов России проводит ежегодно в рамках форума Build School, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Проект школы, который был разработан бюро ARCHSTRUKTURA и реализован в этом году, победил в номинации «Постройки».

«Школа Wunderpark относится к тем уникальным проектам, архитектура которых заключает в себе большой гуманистический смысл. Такие проекты обращены к новой образовательной парадигме, в которой отдается предпочтение гибкости и разномасштабности пространств, готовых приспособиться к особенностям учебного процесса», – сказала первый заместитель председателя комитета, главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она добавила, что особое внимание к рекреациям и к самой коммуникации в школе является отражением принципиального запроса на развитие общественных и социальных функций как неотъемлемой части в развитии личности ребенка.

Школа бережно встроена в природное окружение. Объемы сгруппированных «лепестков» вокруг центрального атриума приподняты на «ноги». Композиция развивается по горизонтали. Школа растворяется в ландшафте благодаря плавным линиям фасадов в структурном остеклении и использованию натуральных материалов – дерева, кирпича и бетона.

Эффективное функциональное зонирование организовано с помощью «лепестков» и «лучей», в то же время они обеспечивают необходимую трансформируемость и многофункциональность помещений. Амфитеатр с опорой в виде буквы W – Wunderpark – располагается в главном коммуникационном пространстве школы, которое представляет собой центр атриума, куда стягиваются все потоки. Планировка предполагает использование объекта в качестве общественного центра во внеучебное время. В самостоятельное пространство может быть выделен семейный центр, который работает в нем.

«В этом году в конкурсе Build School Project участвовали семь проектов от Московской области. Уникальный проект центра адаптации слепоглухих молодых людей «Маяк» в городе Сергиев Посад, спроектированный бюро «Атриум», удостоен серебряного диплома конкурса», – добавляется в сообщении.

Архитекторы предложили разнообразие пространств и нерегулярную структуру, которые выступают прототипом города для людей с ограничениями по зрению и слуху. Таким образом, они вырабатывают у людей навыки взаимодействия с окружающей средой. С помощью отделочных материалов функциональные блоки были наделены уникальным тактильным кодом, который помогает адаптироваться и обучаться.

Дипломами Союза архитекторов России награждены и другие реализованные проекты, в числе которых школа на 1100 мест в городском округе Мытищи, спроектированная «Архпроектом», детский сад в Ивантеевке на 190 мест, спроектированный «Мосрегионпроектом», а также проект пристройки тренировочного полигона к зданию ГАПОУ Московской области «МЦК- техникум имени С.П. Королева», спроектированный «НИИПРОЕКТом» и проекты интерьеров школ на 825 мест в городах Щелково и Электросталь, спроектированные «Мосрегионпроектом».