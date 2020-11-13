РИАМО - 13 ноя. В столице задержан подозреваемый в мошенничестве с квартирами на сумму 750 миллионов рублей, от его действий пострадали около 100 человек, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Мужчина размешал на популярных сервисах сети Интернет объявление о продаже муниципальной недвижимости по заниженной стоимости.

«При общении с клиентами злоумышленник, ссылаясь на широкий круг знакомств в органах власти, обещал оказать содействие в получении субсидии на приобретение квартир из жилого фонда Москвы и помочь оформить их в собственность», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Потерпевшие заключали с подконтрольными мошеннику компаниями договоры на оказание юридических услуг по сопровождению сделок о выкупе квартир и вносили деньги. После чего аферист не выходил на связь и обвинял граждан в нарушении условий договора.

По предварительной информации, от действий рецидивиста пострадали около ста человек на сумму 750 миллионов рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Раннее судимому аферисту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Сотрудниками полиции проведено девять обысков, в результате которых обнаружены и изъяты поддельные удостоверения, спецпропуска, а также другие предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу», — отметила Волк.