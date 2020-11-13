РИАМО - 13 ноя. Трамвайная сеть столицы впервые получила международную премию Global Light Rail Awards в номинации «Самая динамично развивающаяся система», Москва обошла Испанию и Великобританию, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Жюри высоко оценило темпы обновления нашего трамвайного парка, обособление путей, новые приподнятые остановки, экошпалы, светофорный приоритет и уважение к традициям - ежегодные парады трамваев», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он поздравил всех, кто причастен к этой победе. Жители Москвы любят этот быстрый и удобный вид транспорта. Трамваи занимают второе место по вместительности. Первое место занимает московское метро.
По словам Собянина, через несколько лет по мегаполису будут курсировать только современные низкопольные вагоны трамваев.
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