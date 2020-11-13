РИАМО – 13 ноя. Исследование риэлтеров показало, что стоимость жилья в новостройках Москвы за год выросла от 10% до 40% за один квадратный метр, сообщает Федеральное агентство новостей.

Причем изменение в цене произошло как в экономичном, так и престижном сегменте.

«Самый дорогой квадратный метр недвижимости сегодня можно приобрести в Мещанском районе Москвы — там за него придется заплатить 1,3 миллиона рублей. В других районах стоимость жилья значительно демократичнее, однако риелторы все-таки зафиксировали повышение в пределах 10-40%», - говорится в сообщении.

В Москве власти активно инвестируют средства в инфраструктуру и появление новых комплексов. При этом динамика цен демонстрирует не только популярность новостроек, но и постепенное сглаживание различий между разными частями города.