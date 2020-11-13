РИАМО - 13 ноя. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов вошел в топ-3 лидеров медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Брынцалов занял второе место в медиарейтинге глав закорганов в России.

«Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в октябре стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Игорь Брынцалов (Московская область) и Константин Толкачев (Башкортостан)», — отмечается в материале.

Основными событиями с участием спикера регионального парламента стали встреча с губернатором Подмосковья, на которой обсудили приоритеты и параметры проекта бюджета Московской области на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы.

Также перенос мероприятий и заседаний думы в онлайн-формат из-за коронавируса. Кроме того, Брынцалов в прошлом месяце проверил соблюдение мер профилактики коронавируса на станции в Реутове.

При расчете медиарейтинга учитывались влиятельность источника информации, характер упоминаемости, роль объекта в сообщении и наличие прямой или косвенной речи персоны.

«Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ, которая проводит медиа-анализ в реальном времени.