РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 ноя. В подарок детское инфекционное отделение Дзержинской городской больницы Московской области получило товары по уходу за детьми, говорится в сообщении пресс-службы Гражданского комитета России.

«В рамках очередного мероприятия представители ГКР снабдили детское инфекционное отделение Дзержинской городской больницы Московской области постельными принадлежностями, расходными материалами, одноразовыми детскими пеленками, памперсами и другими товарами по уходу за детьми. Вместе с этим детскому отделению было предоставлено детское питание для новорожденных», - говорится в сообщении.

Отдельным подарком для детей, находящихся на лечении в стационаре больницы, стали наборы разных игрушек от благотворительного фонда «Развитие общественно-значимых инициатив».

В обеспечении и организации мероприятия приняли участие председатель Гражданского комитета России Артур Шлыков, секретарь по вопросам молодежной политики, добровольчества и спорта Гражданского комитета России Владимир Саксонов, координатор проекта «Молодежный Фронт Гражданского комитета России» Валерия Губанова, четырехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу, координатор проекта «Территория спорта Гражданского комитета России» Артем Лазарев, президент фонда «Развитие общественно-значимых инициатив» Андрей Гришин, координатор проекта «Милосердие» Ольга Шлыкова и генеральный директор компании ООО «Сабай» Елена Мильберг.

«Наша организация уделяет особое внимание благотворительной деятельности. Для этого созданы и работают несколько социальных проектов Гражданского комитета России. Данная деятельность ведется во многих регионах страны, где у нас созданы региональные отделения ГКР», - сказал Артур Шлыков.