РИАМО - 13 ноя. В столице выставочный зал медиацентра в парке «Зарядье» закрыли из-за пандемии коронавируса с пятницы, аттракционы парка будут принимать только 25% посетителей от общего числа мест, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«Выставочный зал, в котором до 13 ноября проходила масштабная экспозиция номинантов 1 Московской Арт Премии, Подземный музей и музейные залы Старого Английского двора временно закроются», — отмечается в материале.

В медиакомплекс «Полет» пустят не более 10 посетителей одновременно, а в медиахолл 360 – не более 12 человек.

Остальные территории парка будут доступны для жителей Москвы: Флорариум и Ледяная пещера работают с учетом ограничений из-за коронавируса. В парке не проводятся мастер-классы, лекции, семинары и другие офлайн-мероприятия.

При входе в павильоны посетителям измеряют температуру, заходить в помещения можно только в маске и перчатках. Там на регулярной основе проводят дезинфекции, в павильонах есть санитайзеры, ультрафиолетовые рециркуляторы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 13 ноября по 15 января приостанавливается проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий.

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Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

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