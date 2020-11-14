РИАМО - 14 ноя. В Балашихе в субботу простятся с телеведущим канала НТВ Александром Колтовым, он погиб в авиакатастрофе возле поселка Чкалово в подмосковных Люберцах, сообщает НТВ.

Церемония прощания состоится в зале Николо-Архангельского крематория в 12:00.

Известие о смерти ведущего пришло 7 ноября. Легкомоторный самолет Колтова перед вылетом проверили. Однако ведущий и девушка пассажир Наталья Климова разбились в поле в Подмосковье.

По факту крушения возбудили уголовное дело. По данным следствия, причиной падения самолета могла стать ошибка пилота или отказ двигателя.

На НТВ Александр Колтов вел программы «ДНК» и «Звезды сошлись».​