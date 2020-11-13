РИАМО - 13 ноя. На открытой площадке со столичными родителями в пятницу встретились представители сферы образования, медицинские специалисты, члены Общественной палаты Москвы, которые объяснили необходимость дистанционного обучения во время пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования столицы.

Родителям на вопросы о дистанционном обучении отвечали руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева, заместители руководителя департамента образования и науки Наталия Киселева и Антон Молев, главный врач Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко, главный педиатр Москвы Исмаил Османов, учителя московских школ.

«Единственная возможность уйти от неконтролируемого роста – это ограничительные мероприятия, в том числе среди школьников. Но мы вводим их постепенно, чтобы дети могли адаптироваться. Первое, что мы сделаем после стабилизации ситуации – будем выводить школьников на очное обучение», - прокомментировала главный санитарный врач Москвы.

Главный педиатр города Исмаил Османов подчеркнул, что в числе заболевших детей преобладают старшеклассники и преобладают с наиболее тяжелым течением заболевания, то есть они болеют «по-взрослому».

Кроме того, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что дети в 1,5 раза чаще взрослых становятся источниками заражения других членов семьи.

«Негативные эмоции родителей по отношению к дистанционному образованию понятны. Но давайте посмотрим на другую сторону - 212 реанимационных больных, которые сейчас находятся в нашей больнице, более 40 – на ИВЛ. Если принимаемыми мерами, дистантом, мы сможем снизить распространение вируса, значит, нам нужно набраться терпения и сил, преодолеть это, как мы это делаем с марта», - отметил Проценко.

При этом замруководителя департамента образования и науки Антон Молев сообщил, что дистанционное образование не призвано заменить очное.

«Мы не ставим знак равенства между дистанционным и очным образованием. Дистанционка – это вынужденная мера, инструмент, с помощью которого дети могут продолжить обучение в текущей эпидемиологической ситуации. Нет людей, которые бы хотели перевести школьников полностью на дистанционку. Мы выбираем между очным образованием и здоровьем детей», - объяснил Молев.

В столице за сутки выявили 5974 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из тех, у кого выявили инфекцию за сутки, 14,1% составляют дети.

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Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

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