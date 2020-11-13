РИАМО - 13 ноя. В подмосковном Воскресенске прошло второе испытание «Урок» первого тура «Учитель-профессионал» для участников конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2021» в номинации «Учитель года», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Испытание проходило со 2 по 6 ноября.

«В испытании «Урок» приняли участие семь педагогов. В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой конкурсанты проводили «Урок» с видеозаписью мероприятия», — говорится в сообщении.

Жюри оценивало выполнение конкурсных заданий в испытании по 10 критериям. Максимальное количество баллов по данному испытанию составляло 100. В соответствии с положением о конкурсе 50% участников, набравших наибольшее количество баллов по результатам первого тура конкурса, допускаются к участию во втором туре конкурса. Таким образом, первые четыре участника выходят во второй тур.

По итогам двух испытаний в номинации «Учитель года» лидером рейтинга конкурсантов стала учитель математики МОУ «Лицей №22» Наталья Павлова, которая по итогам первого испытания «Внеурочное мероприятие» получила 67,3 балла, по итогам испытания «Урок» - 82,1 балла, всего у нее 149,4 балла.

На втором месте учитель истории и обществознания МОУ «Лицей №23» Ольга Матвеева (первое испытание – 59,4 балла, второе испытание – 84,3 балла, всего – 143,7 балла), на третьем месте учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей №6» Татьяна Сергеева (первое испытание – 59,8 балла, второе испытание – 72,1 балла, всего – 131,9 балла).

На четвертом месте учитель начальных классов МОУ «Москворецкая гимназия» Екатерина Андрейчева (первое испытание – 48,2 балла, второе – 80,9 балла, всего – 129,1 балла), на пятом - учитель начальных классов МОУ «СОШ №99» Светлана Купцова (первое испытание – 52,2 балла, второе – 73,6 балла, всего – 125,8 балла), на шестом - учитель начальных классов МОУ «СОШ «Горизонт» Каринэ Гукасян (первое испытание – 49,4 балла, второе – 66,3 балла, всего – 115,7 балла), на седьмом - учитель музыки МОУ «СОШ №18» Светлана Тепцова (первое испытание – 58 баллов, второе испытание – 53,5 балла, всего – 111,5 баллов).