РИАМО - 13 ноя. В 2020 году в министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья отработали схемы сопровождения трех проектов государственно-частного партнерства – два из них запущены в формате концессии по модернизации систем городского освещения в Электростали и Солнечногорске и один - в формате сервисного контракта в Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Для оптимизации работы в рамках ГЧП в Мининвесте создана проектная группа, которая координирует заказчика проекта – муниципалитет, исполнителя и ход работ по проекту. Это ускоряет структурирование соглашений, снижает проектные риски и позволяет тиражировать опыт одного муниципалитета на другие городские округа Подмосковья. Первая концессия в этом году была заключена в Электростали – ее структурировали семь месяцев», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что проект в Солнечногорске стартовал по уже отработанной схеме, а срок структурирования концессии составил три месяца. В дальнейшем аналогичная практика может быть применима в любом другом муниципальном образовании.

Проект в формате сервисного контракта заключили в отношении Ногинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Подобный контракт для объекта, который находится в государственной собственности и на госбюджете, удобнее полной концессии.

«При заключении ГЧП-контрактов мы смотрим не только на экономию, мы оцениваем проект в комплексе: это и новый инвестор, а значит, и дополнительные поступления в бюджет в виде налогов, и новые рабочие места. Все это в целом позволяет принять максимально взвешенное решение и понять комплексную эффективность проекта», - рассказала Зиновьева.

Суммарно объем инвестиций по трем ГЧП-проектам в области энергетики, стартовавшим в 2020 году в Подмосковье, составляет 958,4 миллиона рублей.