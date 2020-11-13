РИАМО - 13 ноя. СК проверит информацию о переоборудовании подвала под хостел в доме на Измайловском бульваре в столице, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Москве.

В пятницу в эфире выпуска новостей одного из федеральных каналов сообщили о том, что подвал жилого дома, на первом этаже которого работает детсад, незаконно переоборудуют в хостел. В связи с этим родители опасаются за здоровье своих детей, предполагая возможную антисанитарию.

«По фактам, изложенным в сюжете, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств, изложенных в сюжете. Процессуальное решение примут по результатам проверки.