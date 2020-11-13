РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 ноя. В подмосковных Котельниках за неделю отремонтировали 11 светильников и заменили 47 осветительных элементов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«За прошедшую неделю на территории Котельников обслуживающей организацией «НОРЕНС Групп» были выполнены следующие мероприятия: ремонт 11 светильников и заменена 47 осветительных элементов, восемь декоративных плафонов по микрорайонам Ковровый, Силикат, Белая Дача и Южный», - говорится в сообщении.

Также выполнили мероприятия по устранению провисания слаботочных проводов и по очистке 23 опор освещения от несанкционированной и незаконно размещенной рекламы на улице Строителей, по 3-му Покровскому проезду.

Помимо этого, провели комиссионное обследование линий наружного освещения на предмет дальнейшей модернизации по Дзержинскому шоссе, а это 68 светильников, а также у всех учреждений социальной сферы.