РИАМО - 13 ноя. В столице компании такси и каршеринга хотят присоединиться к MaaS-сервису департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, в приложении можно будет построить единый маршрут, посмотреть загруженность наземного транспорта, линий метро, МЦД, парковок и дорог, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В одном приложении будут «Яндекс.Драйв», «Ситимобил», «Делимобиль», BelkaCar, электросамокаты Urent, Whoosh и «Самокат», — отмечается в материале.

Первой присоединилась компания «Ситимобил», они уже начали работы по интеграфии.

В приложении Дептранса будут собраны разные виды городского транспорта. Пока, чтобы выстроить маршрут, нужно использовать несколько приложений: одно – для поиска быстрого маршрута, другое – для поиска каршеринга, третье – для пробок, четвертое – для велопроката и так далее. Сервис с принципом MaaS будет совмещать все функции.