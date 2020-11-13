РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 ноя. В подмосковных Котельниках в ТЦ «МЕГА Белая дача» не выявили нарушений мер безопасности, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Первый заместитель главы Котельников Александр Чуприн и депутаты города провели рейд на соблюдение мер по противодействию распространения вируса в кафе, барах и ресторанах ТЦ «МЕГА Белая Дача».

«В ходе рейда проверено наличие масок и перчаток у персонала, измерение температуры на входе, линий социальной разметки, наличие дезинфицирующих средств и регулярная обработка общедоступных поверхностей. Замечаний выявлено не было», - говорится в сообщении.

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13 НОЯБРЯ

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