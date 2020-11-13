РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 ноя. Люберецкий юнармеец Егор Поваров стал победителем областного конкурса, посвященного 100-летию российского и советского конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Конкурс был организован региональным отделением ВВПОД «Юнармия» в октябре 2019 года.

«Житель получил заслуженную награду в областном военкомате. Егор учится в гимназии №54, на базе которой существует юнармейский отряд «Соколы Победы». По итогам конкурса он стал лучшим в номинации «Великий оружейник М.Т. Калашников», - говорится в сообщении.

Более 350 подмосковных юнармейцев прислали на конкурс свои творческие работы. Победители стали известны в начале 2020 года, но из-за начавшейся пандемии коронавируса вручение наград было перенесено на неопределенный срок.