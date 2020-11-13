РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 ноя. Малаховская библиотека приглашает жителей принять участие в фестивале творческих работ «Снежинка на ладони», посвященном дню рождения Деда Мороза, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В конкурсе предусмотрены следующие номинации: самая креативная снежинка, самая большая снежинка, самая удивительная снежинка, лучший подарок для Деда Мороза. Работы могут быть выполнены в любой технике.

«Желающие принять участие в конкурсе должны принести свои творческие работы до 18 ноября в библиотеку по адресу: поселок Малаховка, улица Сакко и Ванцетти, дом 1», - говорится в сообщении.

Все участники получат грамоты, а работы будут представлены на выставке в библиотеке и опубликованы в Instagram-аккаунте.