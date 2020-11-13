РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 ноя. Тренеры из подмосковных Люберец будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Правительство РФ на заседании одобрило законопроект о возврате инструкторам и тренерам статуса педагогов. Тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями», - говорится в сообщении.

Внести такие поправки в законодательство президент поручил по итогам заседания совета по развитию физической культуры и спорта.

Законопроект также выделяет организации, основная работа которых связана со спортивной подготовкой молодых спортсменов, в отдельную категорию - «Дополнительные образовательные организации спортивной направленности». Программы спортивной подготовки станут дополнительными общеобразовательными программами в области физической культуры и спорта.

Разработка и утверждение федеральных стандартов спортивной подготовки будет осуществляться министерством спорта по согласованию с министерством просвещения.

Эти изменения позволят вести спортивную подготовку детей по единой методике, устранить несогласованность в таких программах и обеспечить их преемственность. Кроме того, это поможет как можно раньше выявлять спортивные таланты, облегчит им переход на новый, более серьезный этап подготовки: от оздоровительных физкультурных групп-к большому спорту.