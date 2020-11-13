РИАМО - 13 ноя. Всех желающих посадить дерево и благоустроить «Пушкинскую тропу» пригласили на субботник в музее-заповеднике А.С. Пушкина, которому Северный филиал «Тимирязевского питомника» передал в дар 330 саженцев лип, дубов, каштанов, яблонь, вишен, кленов и груш, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

14 ноября музей организовывает субботник, который пройдет на «Пушкинской тропе», где желающим дадут возможность высадить дерево и стать участниками масштабного проекта по благоустройству «Пушкинской тропы», ведущей от усадьбы Большие Вяземы до усадьбы в Захарове.

«Музей предоставит весь необходимый инвентарь, в ходе субботника будут соблюдены все правила безопасности, связанные с распространением вирусных заболеваний», – говорится в сообщении.

Акция завершится небольшой экскурсией по паркам музея с памятными сертификатами. Сбор участников намечен на 11:00 возле «Конного двора» усадьбы Вяземы.

«Приезжайте в Вяземы и размещайте свои фото #посадидеревонапушкинскойтропе», – говорится в сообщении.